Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1310 российских захватчиков, 6 танков и 10 бронемашин, а также 74 артсистемы. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 378 тысяч военных