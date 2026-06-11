Более 1300 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1310 российских захватчиков, 6 танков и 10 бронемашин, а также 74 артсистемы. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 378 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 10 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса РФ. ВСУ ракетами "Фламинго" поразили завод навигационных систем, Самарский НПЗ и танкер РФ.
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