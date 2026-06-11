Понад 1300 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1310 російських загарбників, 6 танків та 10 бронемашин, а також 74 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 378 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ. ЗСУ ракетами "Фламінго" уразили завод навігаційних систем, Самарський НПЗ та танкер РФ.
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