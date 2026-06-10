Армия РФ потеряла за сутки в Украине около 1200 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 377 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1190 оккупантов, три танка, семь бронемашин, 74 артиллерийские системы, шесть РСЗО, три средства ПВО, 2204 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 376 единиц автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны поразили склад боеприпасов в Белгородской области и пункты управления россиян. Также подтверждено уничтожение резервуаров в районе Мариуполя.
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