Фото: 15 армійській корпус, Максим Феофанов

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 377 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1190 окупантів, три танки, сім бронемашин, 74 артилерійські системи, шість РСЗВ, три засоби ППО, 2204 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 376 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя.