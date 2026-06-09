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09 июня 2026, 08:12

Потери россиян на 9 июня: Генштаб обновил данные

09 июня 2026, 08:12
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Украинские бойцы продолжают наносить значительные потери армии РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1370 военных. Также уничтожили четыре танка, пять бронемашин, 75 артиллерийских систем, четыре РСЗЧ, два средства ПВО и 382 единицы автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.06.26 ориентировочно составили:

потери россиян 9 июня 2026 года

Напомним, что Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 7 июня нанесли поражение по 26 объектам российских захватчиков на временно захваченных территориях Украины и Брянской области РФ.

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