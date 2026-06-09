Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1370 російських військових. Також знищили чотири танки, пʼять бронемашин, 75 артилерійських систем, чотири РСЗЧ, два засоби ППО та 382 одиниці автомобільної і спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем Збройних сил України уночі 7 червня завдали ураження по 26 об'єктах російських загарбників на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.