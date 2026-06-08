Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1330 російських загарбників, 8 танків танк та пʼять бронемашин, а також 85 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 374 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 6 червня українські безпілотники подолали близько 1000 кілометрів і досягли району міста Санкт-Петербург в РФ, де були уражені об’єкти, зокрема арсенали Військово-морського флоту РФ та база в Кронштадт.