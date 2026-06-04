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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1300 захватчиков, четыре танка, три бронемашины, 75 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 396 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу. Объект расположен примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины и используется в интересах российской нефтяной отрасли.