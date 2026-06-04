Украинские бойцы ликвидировали за сутки 1300 оккупантов – Генштаб
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1300 захватчиков, четыре танка, три бронемашины, 75 артиллерийских систем, четыре РСЗО, а также 396 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударах беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу. Объект расположен примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины и используется в интересах российской нефтяной отрасли.
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