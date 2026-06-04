Фото: 22 ОМБр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 1300 загарбників, чотири танки, три бронемашини, 75 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 396 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удари безпілотників по Петербурзькому нафтовому терміналу. Об'єкт розташований приблизно за 1100 кілометрів від державного кордону України та використовується в інтересах російської нафтової галузі.