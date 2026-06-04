Українські бійці ліквідували за добу 1300 окупантів – Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській армії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу Сили оборони знищили 1300 загарбників, чотири танки, три бронемашини, 75 артилерійських систем, чотири РСЗВ, а також 396 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про удари безпілотників по Петербурзькому нафтовому терміналу. Об'єкт розташований приблизно за 1100 кілометрів від державного кордону України та використовується в інтересах російської нафтової галузі.
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