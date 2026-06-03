В 1100 км от Украины: Зеленский подтвердил удар по нефтяному терминалу в Петербурге

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Президент Зеленский подтвердил, что в ночь на 3 июня украинские силы нанесли удар по нескольким важным объектам на территории России

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.

В частности, речь идет об ударе по Петербургскому нефтяному терминалу, который расположен примерно в 1100 километрах от государственной границы Украины и используется в интересах российской нефтяной отрасли.

Также поражены цели на территории Кронштадтской базы, относимой к военной инфраструктуре РФ.

Еще одной целью стало предприятие в Тамбовской области, которое, по имеющейся информации, вовлечено в производство российского вооружения. Расстояние до объекта составляет около 600 км от линии фронта.

"Украинский план дальнобойных санкций выполняется именно так, как это нужно для приближения мира", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге беспилотники атаковали нефтяной терминал, в результате чего возник масштабный пожар. Взрывы и густой черный дым были видны из разных районов города. Огонь охватил резервуары нефтяного терминала, расположенного в угольной гавани.