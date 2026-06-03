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Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 368 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1130 оккупантов, пять танков, семь бронемашин, 60 артиллерийских систем, пять РСЗО, три средства ПВО, 1853 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 437 единиц автомобильной и спецтехники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, ВСУ поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандера" и два самолета Ту-142.