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Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 368 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1130 окупантів, пʼять танків, сім бронемашин, 60 артилерійських систем, пʼять РСЗВ, три засоби ППО, 1853 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 437 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ЗСУ уразили нафтовий термінал у Таганрозі, пускову "Іскандера" та два літаки Ту-142.