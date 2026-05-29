Контрабандисты везли в Одессу дрон со взрывчаткой для терактов

Правоохранители предотвратили новые попытки рашистов совершить теракт в Одессе. Задержали контрабандистов, которые по заказу российских спецслужб должны были доставить в Одессу ударный дрон

Об этом сообщает СБУ.

Как выяснили правоохранители, дельцы спрятали средства поражения среди оптовой партии табачных изделий. Все это они нелегально переправляли через акваторию Черного моря из временно оккупированной Абхазии. Маршрут пролегал через остров Змеиный, где "товар" перегружался с основного судна на маломерные катера.

СБУ задержали злоумышленников "с поличным", когда они отправили подакцизную продукцию с боевыми средствами поражения в район одесского порта. Оказалось, организатором контрабандного канала является одессит, находящийся за границей. В обмен на разрешение заниматься контрабандой на Кавказе он пошел на сотрудничество с россиянами.

По заказу российских спецслужб он согласился доставить в Одессу ударный дрон. До этого он привлек трех дельцов из Одессы и местного пограничника.

"Организатору схемы готовится заочное уведомление о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества", - говорят в СБУ.

