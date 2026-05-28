28 мая 2026, 20:48

Захватывал СБУ в Луганске: суд приговорил к 13 годам тюрьмы "помощника министра МВД "ЛНР"

Фото: СБУ
На основании доказательной базы Службы безопасности 13 лет заключения с конфискацией имущества получил предатель, помогавший решистам захватывать Луганск в 2014 году

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

После оккупации областного центра его назначили помощником министра МВД ЛНР и командиром штурмового подразделения так называемой спецгруппы быстрого реагирования, входящей в состав российского СОБР.

До этого злоумышленник командовал группировкой боевиков, захватывавших админздание областного управления СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали его в ноябре 2022 года в Киеве, куда он прибыл начать новую жизнь после завершения карьеры в рядах вооруженных группировок РФ.

По данным следствия, осужден житель Луганска, который после захвата региона присоединился к подконтрольным РФ террористическим группам.

Кроме захвата госучреждений, он помогал рашистам выявлять места нахождения участников движения сопротивления и заключать их в тюрьмы оккупационной администрации страны-агрессора.

Также по заказу российских спецслужб изменник создал разветвленную сеть информаторов, которая "сливала ему пункты базирования и направления перемещения подразделений АТО на востоке Украины.

Собранные разведданные он передавал своим кураторам из РФ для дальнейшего планирования артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что за публичного обвинение прокуроров Херсонской областной прокуратуры гражданин РФ признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ Луганск предательство
