29 травня 2026, 09:41

На Донеччині поліцейських підозрюють у побитті підлітка

29 травня 2026, 09:41
Фото: Вільне радіо
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував інцидент за участі працівників поліції на Донеччині, який стався у квітні та призвів до травмування підлітка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

За словами Лубінця, після зупинки автомобіля працівники поліції нібито завдали ударів по голові дитині 2008 року народження та продовжили застосовувати силу навіть після того, як вона впала.

Також зазначається, що після цього неповнолітнього поклали на капот службового авто, що спричинило додаткові травми.

Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

"Такі дії не можуть залишатися без належної реакції держави. Насильство щодо дітей з боку правоохоронців – це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", – наголосив Лубінець.

Він додав, що за фактом можливого перевищення службових повноважень працівниками поліції відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Запоріжжі повідомили про підозру поліцейському, якого підозрюють у вчиненні дій сексуального характеру щодо 14-річної дівчини. Інцидент стався 26 травня близько другої години ночі в одному зі спальних районів міста.

Донецька область поліція авто Побиття підліток неповнолітній
