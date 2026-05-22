Под атакой FPV-дронов: полиция показала эвакуацию жителей Дружковки

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в момент эвакуации над городом активно работали вражеские FPV-дроны. В целях безопасности гражданских, правоохранители вынуждены были вести огонь по воздушным целям, прикрывая движение эвакуационного транспорта.

По дороге экипаж также подобрал людей, которые в течение нескольких часов пешком добирались из Константиновки. Среди них была маломобильная женщина, которую родные транспортировали на коляске. Люди рассказали, что их дом был разрушен в результате обстрела, и они чудом остались в живых.

Эвакуированные жители отмечают, что ситуация в городе критическая: дома уничтожены, продолжаются постоянные обстрелы, а доступ к кладбищам также затруднен из-за опасности.

Несмотря на угрозу повторных атак, полицейским удалось доставить всех спасенных в безопасное место. В дальнейшем эвакуированным будут помогать волонтеры для выезда в более безопасные регионы Украины.

Напомним, в Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми с отдельных территорий Никопольского района. В частности, жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. Из этих населенных пунктов должны выехать 28 семей.