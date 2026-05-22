22 мая 2026, 08:19

Силы ПВО обезвредили 115 из 124 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 22 мая РФ атаковала Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 115 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 22 мая 2026 года

Напомним, ночью 22 мая российские войска 15 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона.

