В ночь на 22 мая РФ атаковала Украину 124 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 115 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 22 мая российские войска 15 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались четыре района региона.