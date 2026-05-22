Вражеские обстрелы Харьковщины: один человек погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и 17 населенных пунктов области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате атак погиб один человек, еще один – получил ранения.

У села Лесное Малоданиловской общины, на Кольцевой дороге, погиб 40-летний мужчина. В селе Ивано-Шейчине Богодуховской общины пострадал 37-летний мужчина.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками Киевский и Немышлянский районы Харькова.

Российские войска активно применяли по Харьковщине различные виды вооружения, в частности, реактивные системы залпового огня, дроны типа "Молния", FPV-дроны и другие беспилотники.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове и нескольких районах области, в частности частные дома, автомобили, хозяйственные постройки и зернохранилища.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области, применив КАБы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак ранения получили 11 гражданских.