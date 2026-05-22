Під атакою FPV-дронів: поліція показала евакуацію жителів Дружківки

Ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що в момент евакуації над містом активно працювали ворожі FPV-дрони. З метою безпеки цивільних, правоохоронці змушені були вести вогонь по повітряних цілях, прикриваючи рух евакуаційного транспорту.

Дорогою екіпаж також підібрав людей, які протягом кількох годин пішки добиралися з Костянтинівки. Серед них була маломобільна жінка, яку рідні транспортували на візку. Люди розповіли, що їхній будинок було зруйновано внаслідок обстрілу, і вони дивом залишилися живими.

Евакуйовані мешканці зазначають, що ситуація в місті критична: будинки знищені, тривають постійні обстріли, а доступ до кладовищ також ускладнений через небезпеку.

Попри загрозу повторних атак, поліцейським вдалося доставити всіх врятованих до безпечного місця. Надалі евакуйованим допомагатимуть волонтери для виїзду до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з окремих територій Нікопольського району. Зокрема, мешканців Новокиївки та Іллінки Марганецької громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади. З цих населених пунктів мають виїхати 28 родин.