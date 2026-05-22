За прошедшие сутки российские войска обстреляли 36 населенных пунктов Сумской области, применив КАБы, ударные БПЛА, FPV-дроны, артиллерию и минометы. В результате атак ранения получили 11 гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате вражеской атаки пострадали шесть человек: 13-летний парень, мужчины в возрасте 49, 70, 73 года и женщины в возрасте 72 и 81 год. В громаде повреждения получили 22 частных дома, пять хозяйственных сооружений и автомобили.

В Ворожбянской громаде из-за удара беспилотника пострадали три человека: 71-летний мужчина и две женщины в возрасте 65 и 67 лет. Там повреждены частные дома, гараж и легковушки.

В Зноб-Новгородской громаде в результате атаки российских дронов ранения получили двое мужчин в возрасте 35 и 42 года, поврежден мотоцикл.

Кроме того, вражеские удары повлекли за собой разрушение инфраструктуры в других громадах области. В Глуховской громаде повреждено хозяйственное сооружение и автобус, а в Новослободской – частный дом. В Белопольской, Буринской, Николаевской и Сумской громадах повреждены автомобили, хозяйственные помещения и разрушено здание фермы.

