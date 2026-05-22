В Киеве криминальный авторитет организовывал "охоту" на людей за вымышленные кредиты

В Киеве будут судить «уголовный авторитет». Он организовывал избиение людей из-за вымышленных долгов и личных конфликтов
Об этом сообщает киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, мужчина давал указания лицам с уголовным прошлым. Речь шла о расправе над тем, кто, по мнению их "оппонентов", обидел их. В частности, в декабре 2024 года к "криминальному авторитету" обращался мужчина с просьбой избить киевлянина из-за личных конфликтов.
Пострадавшего ждали у работы, угрожали, а затем били по голове.
"Действия "авторитета" квалифицированы как распространение преступного влияния, а действия исполнителя как нанесение побоев и мордовке потерпевшего с целью запугивания", - сообщили в прокуратуре.
