В Киеве криминальный авторитет организовывал "охоту" на людей за вымышленные кредиты

В Киеве будут судить «уголовный авторитет». Он организовывал избиение людей из-за вымышленных долгов и личных конфликтов

Об этом сообщает киевская городская прокуратура.

Как выяснили правоохранители, мужчина давал указания лицам с уголовным прошлым. Речь шла о расправе над тем, кто, по мнению их "оппонентов", обидел их. В частности, в декабре 2024 года к "криминальному авторитету" обращался мужчина с просьбой избить киевлянина из-за личных конфликтов.

Пострадавшего ждали у работы, угрожали, а затем били по голове.

"Действия "авторитета" квалифицированы как распространение преступного влияния, а действия исполнителя как нанесение побоев и мордовке потерпевшего с целью запугивания", - сообщили в прокуратуре.

