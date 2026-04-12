Росіяни накрили вогнем Донеччину: десятки людей поранені, зруйновані багатоповерхівки
Росіяни за останню добу атакували вісім населених пунктів Донеччини. Це міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Мирна Долина, Новомиколаївка, Самійлівка, Шостаківка
Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.
Внаслідок російських обстрілів зруйновано 117 цивільних об'єктів. З них 80 - це житлові будинки.
По Краматорську російські війська вдарили чотирма авіабомбами та двома дронами. Внаслідок атаки поранено 11 цивільних осіб, пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, об’єкт інфраструктури, 11 автомобілів.
У Дружківці двоє місцевих жителів отримали пораненя. Ворог атакував місто дронами, пошкодивши багатоквартирний і приватний будинки, цивільне авто.
У Слав'янську внаслідок обстрілу травмовано мирного жителя, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.
