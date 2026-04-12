12 квітня 2026, 10:35

Росіяни накрили вогнем Донеччину: десятки людей поранені, зруйновані багатоповерхівки

Фото: Національна поліція
Росіяни за останню добу атакували вісім населених пунктів Донеччини. Це міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, села Мирна Долина, Новомиколаївка, Самійлівка, Шостаківка

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Внаслідок російських обстрілів зруйновано 117 цивільних об'єктів. З них 80 - це житлові будинки.

По Краматорську російські війська вдарили чотирма авіабомбами та двома дронами. Внаслідок атаки поранено 11 цивільних осіб, пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, об’єкт інфраструктури, 11 автомобілів.

У Дружківці двоє місцевих жителів отримали пораненя. Ворог атакував місто дронами, пошкодивши багатоквартирний і приватний будинки, цивільне авто.

У Слав'янську внаслідок обстрілу травмовано мирного жителя, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Нагадаємо, раніше агентку РФ, яка допомагала ворогу бомбардувати Краматорськ, засудили до 15 років позбавлення волі. Її викрили співробітники СБУ.

Армія РФ скинула чотири авіабомби на Краматорськ
11 квітня 2026, 14:27
Росіяни вночі обстріляли Слов’янськ: знищені та пошкоджені будинки, троє поранених
10 квітня 2026, 09:26
Прикордонники показали, як виглядає місто Часів Яр на Донеччині
09 квітня 2026, 22:40
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Буданов анонсував новий обмін полоненими
12 квітня 2026, 15:55
На Дніпропетровщині вітчим напав на дитину з ножицями: кривдник відбувся штрафом
12 квітня 2026, 14:55
На Сумщині чоловік підпалив авто військових, бо "так сказав ШІ"
12 квітня 2026, 14:15
На Запоріжжі росіяни поранили десятьох поліцейських
12 квітня 2026, 13:15
На Херсонщині російські дрони атакували тролейбус та маршрутку
12 квітня 2026, 12:15
Смертельна ДТП на Полтавщині: BMW влетів у відбійник
12 квітня 2026, 11:55
На Харківщині окупанти розстріляли чотирьох українських військових
12 квітня 2026, 11:35
Великоднє "перемир'я": росіяни атакували Україну понад 1700 разів - Генштаб
12 квітня 2026, 11:15
На Полтавщині BMW влетів у ЗАЗ: авто розтрощило вщент
12 квітня 2026, 10:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »