11 апреля 2026, 14:27

Армия РФ сбросила четыре авиабомба на Краматорск

фото: Национальная полиция
В субботу, 11 апреля, российская авиация сбросила четыре бомбы на город Краматорск в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Атака произошла сегодня около 9:45. Одна из бомб попала в многоквартирный дом.

Среди раненых – шесть мужчин и четыре женщины в возрасте от 29 до 89 лет.

В результате авиаудара было повреждено 17 многоквартирных домов и около десятка автомобилей.

Предварительно россияне ударили по центру города четырьмя бомбами "ФАБ-250". Правоохранители фиксируют последствия обстрела и помогают пострадавшим.

Как сообщалось, агент РФ, помогавший врагу бомбить Краматорск, приговорен к 15 годам лишения свободы. Ее разоблачили сотрудники СБУ.

РФ Краматорск Донецкая область фото авиаудар Донетчина
