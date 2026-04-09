Пограничники показали, как выглядит город Часов Яр в Донецкой области

По состоянию на весну 2026 года Часов Яр остается чрезвычайно горячей точкой, где продолжаются ожесточенные бои. В сети показали проезд пограничников через уничтоженный город

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Город частично оккупирован, превращен в "город-призрак" с руинами, однако Силы обороны Украины продолжают держать оборону в отдельных районах, сдерживая врага.

В то же время, российские войска пытаются продвигаться, используя артиллерию и бронетехнику.

Напомним, трое бойцов 93-й бригады 224 дня подряд отбивали атаки РФ в Донецкой области. Они удачно вышли с позиций на Константиновском направлении.