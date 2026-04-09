Пограничники показали, как выглядит город Часов Яр в Донецкой области
По состоянию на весну 2026 года Часов Яр остается чрезвычайно горячей точкой, где продолжаются ожесточенные бои. В сети показали проезд пограничников через уничтоженный город
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Город частично оккупирован, превращен в "город-призрак" с руинами, однако Силы обороны Украины продолжают держать оборону в отдельных районах, сдерживая врага.
В то же время, российские войска пытаются продвигаться, используя артиллерию и бронетехнику.
Напомним, трое бойцов 93-й бригады 224 дня подряд отбивали атаки РФ в Донецкой области. Они удачно вышли с позиций на Константиновском направлении.
08 апреля 2026, 20:25Последняя ТЭС под контролем Украины на Донетчине остановила работу из-за обстрелов
07 апреля 2026, 17:56Российские обстрелы в Донецкой области: один человек погиб, 10 – ранены
07 апреля 2026, 08:47
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Наша "антироссия" все больше становится похожа на россию
09 апреля 2026, 22:58РФ объявила пасхальное перемирие
09 апреля 2026, 22:19Силы обороны поразили российский ЗРК стоимостью около 25 миллионов долларов
09 апреля 2026, 21:49Собака плакала среди руин своего дома: спасатели показали печальные фото животного после обстрела в Житомирской области
09 апреля 2026, 21:45Отключение света по всей стране: в Укрэнерго предупредили о 10 апреля
09 апреля 2026, 21:25Россияне уничтожили дворец XIX века в Сумской области
09 апреля 2026, 21:09"Все для фронта – все для победы" – это точно не лозунг действующей украинской власти
09 апреля 2026, 20:55Ивано-Франковскую область заметает снегом
09 апреля 2026, 20:33Зеленский раскрыл ближайшие планы РФ
09 апреля 2026, 19:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все блоги »