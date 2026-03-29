Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск

фото: Вадим Филашкин / Донецкая ОГА (ОВА)

Известно, что среди погибших есть 13-летний мальчик. Раненые – в возрасте от 20 до 85 лет. В результате атаки поврежден ряд многоэтажек

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв и разрушения уточняются.

"россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей. За каждую разрушенную жизнь за каждый уничтоженный дом они обязательно будут отвечать", – отметил Филашкин.

Напомним, в ночь на 18 марта город Краматорск Донецкой области подвергся серии авиаударов. Армия РФ сбросила на город две ФАБ-250.