Более 15 тысяч гражданских украинцев погибли с начала вторжения РФ

Иллюстративное фото: из открытых источников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия остается величайшим нарушителем прав человека в Украине

Об этом он сказал 13 мая, выступая в Верховной Раде, передает RegioNews со ссылкой на "Эспрессо".

По его словам, в 2025 году в Украине зафиксировано 19 033 сигнала воздушной тревоги. Россия выпустила около 2500 ракет разных типов и применила примерно 100 тысяч беспилотников.

Лубинец подчеркнул, что 2025 стал самым смертоносным для гражданского населения с начала полномасштабной войны. За этот период погибли 2514 гражданских украинцев, еще 12142 человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ, по официальным данным с подконтрольных Украине территорий, погибли 15 172 гражданских, в том числе 686 детей.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что точное количество погибших на временно оккупированных территориях пока остается неизвестным.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ снова атаковала Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев. Известно о двух погибших и 40 пострадавших.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться