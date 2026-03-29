29 березня 2026, 15:15

Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ

фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)
Відомо, що серед загиблих є 13-річний хлопчик. Поранені – віком від 20 до 85 років. Унаслідок атаки пошкоджено низку багатоповерхівок

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань уточнюються.

"росіяни вкотре цілеспрямовано б’ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей. За кожне зруйноване життя, за кожен знищений дім вони обов’язково будуть відповідати", – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня місто Краматорськ на Донеччині зазнало серії авіаударів. Армія РФ скинула на місто дві ФАБ-250.

