Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуроры доказали, что мужчина, будучи отцом двух детей, годами собирал детскую порнографию, а затем начал создавать собственный контент, используя беззащитность ребенка.

Мужчина совершал сексуальное насилие в отношении дочери 2011 года рождения, когда матери со вторым ребенком не было дома, снимал это на видео и распространял материалы через даркнет. Во время обысков в 2024 году правоохранители изъяли около 200 файлов с порнографическим контентом, в том числе с участием ребенка злоумышленника.

Сразу после разоблачения мужчину изолировали от семьи. Он находится под стражей.

В ходе судебного разбирательства 51-летний фигурант до последнего не признал своей вины.

Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.

Сейчас длится срок апелляционного обжалования.

