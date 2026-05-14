Насиловал дочь и продавал видео в даркнете: жителя Днепра отправили за решетку
Суд признал виновным жителя Днепра в совершении особо тяжких преступлений против собственной дочери
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Прокуроры доказали, что мужчина, будучи отцом двух детей, годами собирал детскую порнографию, а затем начал создавать собственный контент, используя беззащитность ребенка.
Мужчина совершал сексуальное насилие в отношении дочери 2011 года рождения, когда матери со вторым ребенком не было дома, снимал это на видео и распространял материалы через даркнет. Во время обысков в 2024 году правоохранители изъяли около 200 файлов с порнографическим контентом, в том числе с участием ребенка злоумышленника.
Сразу после разоблачения мужчину изолировали от семьи. Он находится под стражей.
В ходе судебного разбирательства 51-летний фигурант до последнего не признал своей вины.
Злоумышленнику назначили 13 лет лишения свободы.
Сейчас длится срок апелляционного обжалования.
