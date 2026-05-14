Контрразведка СБУ задержала в Харькове местного жителя, работавшего на российскую спецслужбу

Задержанный – муж вражеской информаторки, разоблаченной СБУ в январе этого года на корректировке воздушных ударов.

По данным следствия, ФСБ сначала привлекла к сотрудничеству жену фигуранта, которая передавала данные о позициях Сил обороны на Днепропетровщине через телеграм-бот. Впоследствии к разведывательной деятельности привлекли и ее мужа. Он собирал информацию о маршрутах перемещения и пунктах базирования защитников Харькова.

Для сбора данных агент объезжал город на общественном транспорте, фотографируя места сосредоточения техники и личного состава.

Также для конспирации разведывательных вылазок фигурант привлекал знакомую, которая иногда возила его по городу и окрестностям на собственном авто, не зная о его истинных намерениях.

Кроме фотофиксации потенциальных "целей", злоумышленник обозначал геолокацию на гугл-картах для дальнейшей передачи куратору.

Эту информацию жена фигуранта через анонимный аккаунт передавала представителю ФСБ и получала новые задания. После разоблачения женщины сотрудники СБУ задокументировали деятельность ее мужа и задержали его по месту жительства.

Во время обысков у фигуранта изъяли смартфон и ноутбук с доказательствами работы на врага.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

