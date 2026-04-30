Грипп, ОРВИ и COVID-19 в Украине: за неделю заболели более 117 тысяч человек

С 20 по 26 апреля в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 117 558 человек. Из них 46 420 – взрослые, 71 138 – дети

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что среди всех случаев 80 подтверждены как COVID-19. Из-за осложнений госпитализировано 2638 пациентов, в том числе 1558 детей.

По информации медиков, во всех регионах Украины показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности.

Специалисты отмечают важность соблюдения профилактических мероприятий в сезон повышенной заболеваемости. В частности, рекомендуется:

регулярно мыть руки,

пользоваться антисептиками,

проветривать помещение,

избегать массовых скоплений людей,

оставаться дома при появлении симптомов простуды.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.