22:54  01 мая
Поражение мозга из-за немытой зелени: на Львовщине пациент в тяжелом состоянии
13:50  02 мая
Пытались разобрать патроны: на Черниговщине трое детей пострадали из-за взрыва
00:55  02 мая
Звезда "Дизель Шоу" получила украинское гражданство
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2026, 09:47

Грипп, ОРВИ и COVID-19 в Украине: за неделю заболели более 117 тысяч человек

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С 20 по 26 апреля в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 117 558 человек. Из них 46 420 – взрослые, 71 138 – дети

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что среди всех случаев 80 подтверждены как COVID-19. Из-за осложнений госпитализировано 2638 пациентов, в том числе 1558 детей.

По информации медиков, во всех регионах Украины показатели заболеваемости соответствуют фоновому уровню интенсивности.

Специалисты отмечают важность соблюдения профилактических мероприятий в сезон повышенной заболеваемости. В частности, рекомендуется:

  • регулярно мыть руки,
  • пользоваться антисептиками,
  • проветривать помещение,
  • избегать массовых скоплений людей,
  • оставаться дома при появлении симптомов простуды.

Как известно, в Украине с 29 сентября 2025 официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »