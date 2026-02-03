00:55  03 лютого
03 лютого 2026, 07:28

Сили оборони за добу ліквідували 760 російських окупантів – Генштаб

03 лютого 2026, 07:28
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 760 окупантів, шість танків, чотири бронемашини і 53 артсистеми. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 242 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:

Втрати росіян 3 лютого 2026 року

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як відбили ворожий штурм на Харківщині. Бійці бригади "Гарт" дали відсіч противнику на Південно-Слобожанському напрямку.

