13:07  16 січня
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
07:56  16 січня
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
UA | RU
UA | RU
16 січня 2026, 13:37

Вдома знайшли понад 500 дронів: на Донеччині викрили військового, який продав ПЗРК та кулемети

16 січня 2026, 13:37
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР викрило військовослужбовця однієї з частин на Донеччині на продажі озброєння. Командир відділення намагався заробити на продажі боєприпасів та техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У листопаді 2025 року військовослужбовець через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотник із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тисяч гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили незаконно реалізоване озброєння. Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до ЗСУ.

Крім того, за місцем проживання фігуранта працівники ДБР виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів.

Військовослужбовцю оголосили підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 КК України. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї. Затриманим оголосили підозру, їм загрожує до 7 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Донецька область
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини
16 січня 2026, 13:49
Економія світла та тепла: у Києві школярі відпочиватимуть до 1 лютого
16 січня 2026, 13:44
Псевдобанкіри не сплять: на Харківщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
16 січня 2026, 13:35
Вибори, якщо вони будуть, будуть вибором між Зеленським і умовним "Незеленським"
16 січня 2026, 13:31
Смертельна сварка в селі на Житомирщині: поліція затримала підозрюваного
16 січня 2026, 13:21
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
16 січня 2026, 13:07
На Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник
16 січня 2026, 12:58
На Волині чоловік жорстоко вбив свою дружину
16 січня 2026, 12:55
Заробляли мільйони щомісяця: в столиці викрили масштабні нарколабораторії
16 січня 2026, 12:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »