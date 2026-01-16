Фото: ДБР

ДБР викрило військовослужбовця однієї з частин на Донеччині на продажі озброєння. Командир відділення намагався заробити на продажі боєприпасів та техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

У листопаді 2025 року військовослужбовець через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотник із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тисяч гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили незаконно реалізоване озброєння. Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до ЗСУ.

Крім того, за місцем проживання фігуранта працівники ДБР виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів.

Військовослужбовцю оголосили підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 КК України. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

