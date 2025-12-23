Украинские подразделения попали в окружение в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в эфире Радио Свобода заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам народного депутата, основной проблемой на этом участке фронта стало невозможность логистики.

Костенко отметил, что все подъездные пути в район находятся под огневым контролем российских оккупационных войск, что делает любые попытки заехать в город для ротации или доставки снабжения смертельно опасными.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявлял, что оборона Покровска в Донецкой области продолжается, а Мирноград не находится в окружении. В то же время аналитики DeepState предупреждали, что ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области.