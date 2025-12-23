18:49  23 декабря
Энергетики рассказали об отключении света в среду 24 декабря
15:59  23 декабря
Ударят морозы до -12: в Украину идет резкое похолодание
15:46  23 декабря
Двое украинских бойцов 130 дней держали позиции в Донецкой области
23 декабря 2025, 17:52

Украинские подразделения попали в окружение в Донецкой области

23 декабря 2025, 17:52
иллюстративное фото: из открытых источников
Силы обороны попали в оперативное оцепление в Мирнограде

Как передает RegioNews, об этом в эфире Радио Свобода заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По словам народного депутата, основной проблемой на этом участке фронта стало невозможность логистики.

Костенко отметил, что все подъездные пути в район находятся под огневым контролем российских оккупационных войск, что делает любые попытки заехать в город для ротации или доставки снабжения смертельно опасными.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский заявлял, что оборона Покровска в Донецкой области продолжается, а Мирноград не находится в окружении. В то же время аналитики DeepState предупреждали, что ВСУ грозит новый "котел" в Донецкой области.

23 декабря 2025
07 августа 2025
