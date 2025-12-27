10:38  27 декабря
В Киеве почти два десятка раненых из-за российской атаки
10:14  27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
09:59  27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
UA | RU
UA | RU
27 декабря 2025, 09:59

В Запорожской области погиб командир известного подразделения

27 декабря 2025, 09:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На фронте погиб командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис WhiteRex Капустин (Никитин)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram подразделения.

Как отмечается, Денис "WhiteRex" Капустин погиб ночью 27 декабря во время выполнения боевого задания. Это произошло на Запорожском направлении фронта.

По предварительным данным, командир подразделения погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.

Как отметили в подразделении, все детали будут объявлены позже.

"Русский добровольческий корпус" (РДК) – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из РФ в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины.

Ранее в Генштабе назвали потери РФ за последние сутки. По состоянию на 27 декабря 2025 года это около 1203310 (+1240) человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожская область фронт Денис WhiteRex Капустин РДК
Управляемая авиабомба попала в дом на Запорожье: есть погибший и раненые
26 декабря 2025, 11:33
Возможный захват командного пункта в Гуляйполе: что сказали в ВСУ
26 декабря 2025, 08:57
Россияне атаковали Запорожье КАБами: есть пострадавшие
25 декабря 2025, 22:35
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Журналисты узнали, что Зеленский хочет обсудить на встрече с Трампом
27 декабря 2025, 11:19
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергетики после российской атаки
27 декабря 2025, 11:06
РФ снова атаковала порты и промышленную инфраструктуру Одесщины
27 декабря 2025, 10:49
В Киеве почти два десятка раненых из-за российской атаки
27 декабря 2025, 10:38
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
27 декабря 2025, 10:14
Часть Киева осталась без теплоснабжения из-за российской атаки
27 декабря 2025, 09:41
В Генштабе назвали потери РФ за сутки
27 декабря 2025, 09:26
Россияне атаковали Киев, в столице ввели экстренные отключения света
27 декабря 2025, 09:09
Из-за обстрелов и блекаутов: украинская кукуруза резко упала в цене - что происходит на рынке
27 декабря 2025, 00:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »