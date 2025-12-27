В Запорожской области погиб командир известного подразделения

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram подразделения.

Как отмечается, Денис "WhiteRex" Капустин погиб ночью 27 декабря во время выполнения боевого задания. Это произошло на Запорожском направлении фронта.

По предварительным данным, командир подразделения погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.

Как отметили в подразделении, все детали будут объявлены позже.

"Русский добровольческий корпус" (РДК) – это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из РФ в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины.

Ранее в Генштабе назвали потери РФ за последние сутки. По состоянию на 27 декабря 2025 года это около 1203310 (+1240) человек.