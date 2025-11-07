Украинские защитники за сутки обезвредили еще 1170 оккупантов
За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 1170 военных и 65 единиц автомобильной техники. Общее количество потерь врага с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 148 тысяч военных
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что российские войска пытаются обойти Ямполь в Донецкой области, чтобы продвинуться в направлении Лимана – одного из главных оперативных приоритетов на востоке Украины.
