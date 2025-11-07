Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 1170 военных и 65 единиц автомобильной техники. Общее количество потерь врага с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 148 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.11.25 ориентировочно составили:

Название

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются обойти Ямполь в Донецкой области, чтобы продвинуться в направлении Лимана – одного из главных оперативных приоритетов на востоке Украины.