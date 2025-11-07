Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби російська армія втратила в Україні ще 1170 військових та 65 одиниць автомобільної техніки. Загальна кількість втрат ворога із початку повномасштабного вторгнення становить понад 1 мільйон 148 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.11.25 орієнтовно склали:

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються обійти Ямпіль у Донецькій області, щоб просунутися в напрямку Лиману – одного з головних оперативних пріоритетів на сході України.