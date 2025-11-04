12:45  04 листопада
04 листопада 2025, 11:18

Митрополиту УПЦ МП Арсенію оголосили нову підозру

04 листопада 2025, 11:18
Фото: прокуратура
СБУ повідомила про нову підозру митрополиту УПЦ МП та наміснику Святогірської лаври на Донеччині Арсенію

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ та обласну прокуратуру.

Митрополит публічно заперечував злочини РФ та поширював фейки про Сили оборони.

За даними правоохоронців, навесні 2022 року під час літургії клірик заперечував причетність окупантів до масованих обстрілів регіону, коли були пошкоджені декілька місцевих храмів разом із насельниками.

"У травні та червні 2022 року підозрюваний під час публічних виступів заперечував збройну агресію рф і звинувачував Збройні Сили України у загибелі священнослужителів й монахині, а також знищенні храмових споруд", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Крім того, митрополит виправдовував збройну агресію РФ та розповсюджував дезінформацію про українських захисників, які ведуть безперервні бої з росіянами на східному фронті.

Митрополиту УПЦ МП Арсенію оголосили нову підозру
Митрополит Арсеній. Фото: resonance.ua

Клірику оголосили підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Його взяли під варту.

Митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Це друге кримінальне провадження, яке правоохоронці відкрили проти настоятеля Святогірської лаври.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила клірика на поширенні інформації окупантам про розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Матеріали щодо цієї справи вже направлені до суду. З квітня 2024 року священнослужитель перебуває під вартою.

