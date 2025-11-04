08:16  04 ноября
04 ноября 2025, 07:12

ВСУ ликвидировали за сутки более 800 российских оккупантов

04 ноября 2025, 07:12
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 840 оккупантов, пять танков, 42 артиллерийские системы, 425 беспилотников, а также 94 единицы автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составили:

Потери россиян по состоянию на 4 ноября 2025 года

Напомним, украинские военные остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу.

