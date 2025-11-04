Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 840 оккупантов, пять танков, 42 артиллерийские системы, 425 беспилотников, а также 94 единицы автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 04.11.25 ориентировочно составили:

Напомним, украинские военные остановили россиян на севере Покровска и не дали им перерезать важную дорогу.