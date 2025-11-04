ЗСУ ліквідували за добу понад 800 російських окупанті
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу українські військові знищили 840 окупантів, пʼять танків, 42 артилерійські системи, 425 безпілотників, а також 94 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Миколаївщині водій збив пішохода й залишив його помирати
04 листопада 2025, 08:16На Сумщині лісничого підозрюють у недбалості, через яку загинув працівник
04 листопада 2025, 08:04Росіяни атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину: є загибла, 11 постраждалих
04 листопада 2025, 07:58На Житомирщині рятувальники дістали тіло чоловіка з-під перекинутого крана
04 листопада 2025, 07:46Як проста зміна правил може зупинити СЗЧ в армії
04 листопада 2025, 07:39Підпалив авто через конфлікт: на Дніпропетровщині затримали 40-річного чоловіка
04 листопада 2025, 07:34На Київщині автівка з'їхала з дороги та перекинулася: постраждала жінка та підліток
04 листопада 2025, 07:26В окупованому Бердянську студентів-медиків готують до служби на боці РФ
04 листопада 2025, 07:15Харків під ударом: у місті пролунали вибухи
04 листопада 2025, 06:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »