Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 840 окупантів, пʼять танків, 42 артилерійські системи, 425 безпілотників, а також 94 одиниці автомобільної та спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 04.11.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, українські військові зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу.