За добу ЗСУ ліквідували 830 росіян та 41 ворожу артсистему
Протягом минулої доби, 20 серпня, Сили оборони України знищили 830 російських загарбників, пʼять бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему ворога та 114 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.08.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Луганській області. Після вибухів спалахнула потужна пожежа.
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Росія завдала ракетного удару по Мукачеву: понад десяток постраждалих
21 серпня 2025, 07:32Росіяни завдали два удари по Запоріжжю: пошкоджена промислова інфраструктура
21 серпня 2025, 07:24Росія атакувала дронами, "Кинджалами" та крилатими ракетами: під ударом захід України
21 серпня 2025, 07:07"Говорив, що він - найбільша зірка": продюсер розповів, як Олег Винник боявся нападів у перші дні повномасштабної війни
21 серпня 2025, 02:50Британія наклала санкції на крипто-мережі, які працюють з РФ
21 серпня 2025, 02:30Стало відомо, які гарантії безпеки Італія пропонує для України
21 серпня 2025, 02:00Співачка Солоха народила сина
21 серпня 2025, 01:40Ведуча Лідія Таран зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком, який виїхав з України
21 серпня 2025, 01:20У Путіна висловились проти військ НАТО в Україні
21 серпня 2025, 00:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі блоги »