Полиция показала последствия вражеской атаки на Киевщину
В результате очередной воздушной атаки на территорию Киевской области было зафиксировано повреждение объектов гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Так, в Обуховском районе зафиксировано разрушение четырех частных домов, хозяйственных построек, забора и одного транспортного средства.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, группы реагирования патрульной полиции Киевщины и спасатели ГСЧС.
Полиция призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к ближайшим укрытиям ради безопасности.
Напомним, сегодня ночью, 16 июня, россияне снова атаковали мирные населенные пункты Киевской области. Сообщалось, что телесные повреждения получил 60-летний мужчина.