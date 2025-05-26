Оккупированный Мариуполь страдает от нападений бродячих собак, – Андрющенко

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает RegioNews.

"Беспризорные собаки – одна из топ-проблем оккупированного Мариуполя. Настоящие стаи атакуют людей, уже несмотря на возраст. От детей до взрослых. Оккупационные власти только кормят "завтраками" и обещаниями. Все ухудшается тем, что в городе отсутствуют вакцины против бешенства", – написал Андрей.

По его словам, это означает, что каждое нападение собак может завершиться смертью даже не от физической атаки животных, а банальной болезни как следствия.

"Это – не Мариуполь Это какой-то дикий город постцивилизационного периода. Антиутопия в действии", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные власти конфисковывают тысячи квартир у владельцев жилья в оккупированном Мариуполе, сбежавших из города после начала полномасштабного вторжения.