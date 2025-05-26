Окупований Маріуполь потерпає від нападів бродячих собак, – Андрющенко
У тимчасово захопленому Маріуполі людей атакують зграї безпритульних собак. Окупаційна "влада" демонструє байдужість та безсилля
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.
"Безпритульні собаки – одна з топ-проблем окупованого Маріуполя. Справжні зграї атакують людей, вже незважаючи на вік. Від дітей до дорослих. Окупаційна влада лише годує "завтраками" та обіцянками. Все погіршується тим, що в місті відсутні вакцини проти сказу", – написав Андрющенко.
За його словами це означає, що кожен напад собак може завершитись смертю навіть не від фізичної атаки тварин, а банальної хвороби як наслідку.
"Це – не Маріуполь Це якесь дике місто постцивілізаційного періоду. Антиутопія в дії", – наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.