Окупований Маріуполь потерпає від нападів бродячих собак, – Андрющенко

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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Безпритульні собаки – одна з топ-проблем окупованого Маріуполя. Справжні зграї атакують людей, вже незважаючи на вік. Від дітей до дорослих. Окупаційна влада лише годує "завтраками" та обіцянками. Все погіршується тим, що в місті відсутні вакцини проти сказу", – написав Андрющенко.

За його словами це означає, що кожен напад собак може завершитись смертю навіть не від фізичної атаки тварин, а банальної хвороби як наслідку.

"Це – не Маріуполь Це якесь дике місто постцивілізаційного періоду. Антиутопія в дії", – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.