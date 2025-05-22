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22 мая 2025, 11:29

Россияне ночью атаковали Украину баллистической ракетой и 128 ударными БПЛА: как отработала ПВО

22 мая 2025, 11:29
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 22 мая российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 11:00 силы ПВО обезвредили 112 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 74 – сбиты огневыми средствами поражения, 38 – локационно утрачены/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.

Напомним, ночью 22 мая российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Повреждены дома, есть пострадавшие.

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