Россияне ночью атаковали Украину баллистической ракетой и 128 ударными БПЛА: как отработала ПВО
В ночь на 22 мая российская армия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 11:00 силы ПВО обезвредили 112 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 74 – сбиты огневыми средствами поражения, 38 – локационно утрачены/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.
Напомним, ночью 22 мая российская армия нанесла ракетный удар по Харькову. Повреждены дома, есть пострадавшие.