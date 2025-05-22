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22 мая 2025, 09:24

Утренняя атака на Херсон: в собственном доме погибла пожилая женщина

22 мая 2025, 09:24
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 22 мая, около 5:40 российские войска в очередной раз обстреляли Днепровский район города Херсона

Об этом сообщила Херсонская МВА, сообщила в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что под вражеский удар попал жилищный сектор.

В результате атаки погибла 85-летняя женщина, находившаяся в своем доме. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали населенные пункты Херсонской области, есть раненые.

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