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22 мая 2025, 11:40

На Волчанском и Купянском направлениях фиксируется активизация россиян, – ГПСУ

22 мая 2025, 11:40
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фото: из открытых источников
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Пограничники фиксируют активизацию российских военных в Харьковской области

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"На направлении Харьковской области видим активизацию противника, в том числе на тех отрезках, в тех полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ. Это, в частности, Волчанское, Купянское направления. Враг продолжает свои штурмовые действия, чтобы выбить подразделения, в том числе и пограничников, с занимаемых позиций", – отметил он.

В то же время, по словам Демченко, россиянам не удается добиться значительных результатов.

Также, как добавил спикер, ситуация непростая на Лиманском и Краматорском направлениях. РФ продолжает штурмы группами под прикрытием артиллерии, авиации и дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска ужесточили штурмы в приграничье. Самая тяжелая ситуация – в зоне ответственности ГНСУ в Сумской, Харьковской и в направлении Краматорска.

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