В Сумской области пограничники уничтожили вражеский квадроцикл и укрытие россиян
В четверг, 15 мая, пограничники во время разведки обнаружили позиции операторов БпЛА противника. Туда сразу же полетели fpv-дроны «Стальной границы»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Украинские бойцы уничтожили вражеское укрытие с личным составом и крадроцикл, на котором они передвигались.
Напомним, россияне нанесли массированный удар по Сумщине.
Масштабный пожар на Сумщине: огнеборцы более 12 часов тушили возгораниеВсе новости »
15 мая 2025, 19:39Немедленно в укрытия: ОВА сообщила о подготовке РФ к ракетному удару по Сумам
15 мая 2025, 15:57В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
15 мая 2025, 11:29
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
В Киеве растет количество больных гепатитом А: тестирование продолжат
16 мая 2025, 16:42Будут ли изменения в бронировании от мобилизации
16 мая 2025, 16:28На выходные Украину накроют дожди: прогноз Укргидрометцентра
16 мая 2025, 16:12Следили прямо домой: в Киеве иностранцы с ножом напали на гражданина Турции
16 мая 2025, 15:55СПИД в Украине: в Минздраве рассказали, сколько новых случаев было обнаружено с начала года
16 мая 2025, 15:41В Киевской области мужчина напал с ножом на знакомых: что ему грозит
16 мая 2025, 15:35На Прикарпатье ГБР задержало высокопоставленного чиновника, который торговал секретной информацией
16 мая 2025, 15:21Три с половиной года за решеткой проведет коллаборант, задержанный после освобождения Харьковщины
16 мая 2025, 15:13В Украине создают 9 макрорегионов: какие области объединят
16 мая 2025, 14:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев