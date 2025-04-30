Россия убила мирного жителя Донбасса: еще шестеро ранены
29 апреля в результате российских обстрелов погиб один мирный житель Донбасса — в населенном пункте Шахово
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .
По его словам, еще шесть жителей области получили ранения в результате вражеских атак.
Общее количество пострадавших в Донецкой области – 7 015. Эти данные не учитывают жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе.
Напомним, за прошедшие сутки из Донетчины в более безопасные регионы Украины эвакуировали 59 человек.
Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Сухую Балку недалеко от поселка Нью-Йорк на Донетчине.
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