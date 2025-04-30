Росія вбила мирного жителя Донеччини: ще шестеро поранені
29 квітня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донеччини — у населеному пункті Шахове
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, ще шестеро мешканців області отримали поранення внаслідок ворожих атак.
Загальна кількість постраждалих на Донеччині – 7 015. Ці дані не враховують жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, протягом минулої доби з Донеччини до більш безпечних регіонів України евакуювали 59 осіб.
Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Суху Балку неподалік селища Нью-Йорк на Донеччині.
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