Росія вбила мирного жителя Донеччини: ще шестеро поранені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

29 квітня внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель Донеччини — у населеному пункті Шахове

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, ще шестеро мешканців області отримали поранення внаслідок ворожих атак.

Загальна кількість постраждалих на Донеччині – 7 015. Ці дані не враховують жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.



Нагадаємо, протягом минулої доби з Донеччини до більш безпечних регіонів України евакуювали 59 осіб.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Суху Балку неподалік селища Нью-Йорк на Донеччині.