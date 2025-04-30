На Донетчине РФ захватила еще один поселок, – DeepState

фото: deepstatemap.live

Об этом сообщил аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Кроме того, говорится о продвижении россиян вблизи еще нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и Торецкого", – говорится в сообщении.

Справка: Сухая Балка – поселок Торецкой городской общины Бахмутского района Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляло 649 человек.

Напомним, что недавно в Кремле рассказали, сколько областей Украины они хотят получить для завершения войны.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от временно оккупированного россиянами Крыма.