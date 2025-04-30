На Донетчине РФ захватила еще один поселок, – DeepState
Российские войска оккупировали Сухую Балку возле поселка Нью-Йорк в Донецкой области
Об этом сообщил аналитический проект DeepState, передает RegioNews.
Кроме того, говорится о продвижении россиян вблизи еще нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
"Враг оккупировал Сухую Балку, а также продвинулся возле Константинополя, Дачного и Торецкого", – говорится в сообщении.
Справка: Сухая Балка – поселок Торецкой городской общины Бахмутского района Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляло 649 человек.
Напомним, что недавно в Кремле рассказали, сколько областей Украины они хотят получить для завершения войны.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов принять мирное соглашение с Россией, которое будет предусматривать отказ от временно оккупированного россиянами Крыма.